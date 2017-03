Philippe Adler : Mort du romancier et parolier du tube "Destinée"

Lundi 13 mars 2017, le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot, annoncé la mort du journaliste, romancier et parolier Philippe Adler. Auteur de la chanson culte Destinée, ainsi que de Papa Tango Charly, il avait 80 ans. On ignore la cause de sa mort.

Si le grand public ne le connaissait pas forcément, le milieu professionnel lui, en revanche, le connaissait bien. Philippe Adler a notamment été chroniqueur musical, spécialisé dans l'univers du jazz (il présentait la soirée événementielle Les Nuits du Jazz à Nantes) et a collaboré pour des médias comme RTL, Jazz Magazine ou Rock & Folk. La musique, il l'a aussi abordée via l'écriture de textes de chansons et on lui doit par exemple Papa Tango Charlie pour Mort Shuman et le tube culte Destinée chanté par Guy Marchand (popularisé grâce au film Le Père Noël est une ordure).

Philippe Adler était aussi écrivain, il a publié sept romans, dont plusieurs best-sellers. Il a par exemple écrit Les Amies de ma femme (1987), qui a donné lieu à une adaptation au cinéma en 1993 par Didier van Cauwelaert avec Michel Leeb et Christine Boisson.