Philippe Bas nu et musclé : Sa session de bronzage très sensuelle

Quand on s'appelle Philippe Bas et que les températures commencent à être trop hautes en été, il ne suffit que d'une seule chose pour aller mieux : faire tomber le haut... et le bas ! Sur Instagram, l'acteur français a décidé de nous faire partager sa séance de bronzage depuis Monte-Carlo et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est très, très sexy ! Attention les yeux...

Actuellement à Monaco pour le célèbre festival de télévision de Monte-Carlo, le comédien de Profilage s'est saisi de ses quelques heures de répit afin de prendre du bon temps qu'il n'a pas manqué de dévoiler à ses nombreux fans sur le réseau social ce dimanche 18 juin 2017. L'ex-compagnon de Lorie Pester a sorti le grand jeu, dévoilant sa musculature parfaite.

"Love From la Prin­ci­pauté de Mona­co... à toutes et à tous !", a-t-il mentionné dans la légende du fameux cliché, prenant cependant le soin de cacher ses parties intimes avec un minuscule bout de serviette. "Je ne sais pas combien il fait chez toi... mais perso, je viens de prendre 10°c en une photo", "Corps d'Apol­lon, so sexy, mon coeur va lâcher !", "Non mais vous voulez ma mort !", "Photo digne des Dieux du stade" ou encore "J'ai mes yeux qui brûlent", peut-on lire dans les nombreux commentaires sous la photo de l'acteur sur Instagram.