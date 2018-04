Philippe Caubère : Le comédien accusé de viol par une ancienne Femen

Le comédien Philippe Caubère, 67 ans, est visé par une enquête pour viol. C'est LePoint.fr qui l'annonce : "Selon nos informations, confirmées par des sources judiciaires, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire le 16 avril [2018] pour viol à la suite d'une plainte par une femme." La victime, dans la quarantaine, est une ancienne militante Femen (mouvement féministe international qui célèbre ses dix ans d'activisme). Elle a déposé plainte le 27 mars auprès du parquet de Béziers où aurait été commis le crime. Toujours selon Le Point, les faits dénoncés remontent à 2010.

Philippe Caubère, né en 1950 à Marseille, commence le théâtre à 18 ans. Entre 1970 et 1978, il est l'un des piliers du mythique Théâtre du Soleil dirigé par Ariane Mnouchkine. Il est connu pour Le Roman d'un acteur, un ensemble de onze spectacles autobiographiques. Au cinéma, on a pu le voir dans le diptyque d'Yves Robert : La Gloire de mon père et Le Château de ma mère d'après Pagnol en 1990. Mais c'est bien sur scène qu'il est le plus actif. Lauréat de trois Molières, Philippe Caubère a obtenu le dernier en 2017, celui du comédien dans un spectacle de théâtre public pour Le Bac 68.

Enfin, on ne peut parler de Philippe Caubère sans évoquer ses engagements politiques : le plus fort étant celui contre la pénalisation des clients des prostitué(e)s. Le metteur en scène et comédien a notamment signé une tribune, en 2011 dans Libération, intitulée Moi, Philippe Caubère, acteur, féministe, marié et client de prostituées, avant de signer deux ans plus tard l'appel Touche pas à ma pute ! Le manifeste des 343 salauds contre la pénalisation des clients. La loi est entrée en vigueur le 13 avril 2016. Il y a trois jours, 200 travailleurs et travailleuses du sexe manifestaient à Paris pour son abrogation.

Il reste innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'a la clôture de ce dossier pénal.