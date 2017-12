Philippe Conticini (Le Meilleur Pâtissier) : Sa fille Chiara a un énorme talent

Jeudi 30 novembre, trois grands chefs pâtissiers s'étaient donné rendez-vous : Pierre Hermé, Christophe Michalak et Philippe Conticini. Il n'était pas question de passer dernière les fourneaux mais d'encourager la fille du juré du Meilleur Pâtissier "Les Professionnels" sur M6, Chiara Conticini, à l'occasion de sa toute première exposition.

Le rendez-vous avait lieu au sein de la galerie de l'association Les Rois du monde au 23 rue Descombes dans le 17e arrondissement de Paris. Créée en 2006, cette association, reconnue oeuvre de bienfaisance et d'intérêt général, collabore avec de nombreux centres hospitaliers pour réaliser les rêves d'enfants malades ou tout simplement leur rendre la vie plus douce en organisant des goûters, des sapins de Noël et autres réjouissances. Avec cette galerie, l'association relève un nouveau défi : "Les rois du monde lancent les très jeunes talents qui, eux-mêmes, boostent d'autres jeunes afin qu'ils se lancent, explique l'artiste Esther Lise Bentolila, bénévole de l'association, sur sa page Facebook. Chez nous, TOUT est une histoire de solidarité, et y a que comme ça que ça fonctionne." Elle présente également Chiara, 15 ans à peine, comme une artiste à "l'univers fascinant", "une jeune fille dont on n'a pas fini d'entendre parler... Un talent hors norme."

Sur la page Facebook des Rois du monde, on apprend qu'une "partie de la vente des oeuvres [de Chiara Conticini] permettra d'offrir du matériel artistique à des enfants talentueux qui en ont besoin..." Evidemment, la jeune adolescente a pu compter sur la présence de son très médiatique papa mais aussi d'autres grands chefs pâtissiers et leurs épouses comme Pierre Hermé et Valérie, qui se sont dit oui cet été en Corse, ainsi que Christophe Michalak et Delphine McCarty. Esther Lise Bentolila et Stéphanie Robert, présidente de l'association, étaient également de la partie.