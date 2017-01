Philippe Cura (Caméra Café) et sa femme conquis par une comédie audacieuse

Lucien Jean-Baptiste aime montrer un visage tendre et audacieux de la société. Après La Première Etoile, 30° Couleur et Dieu merci !, il revient avec Il a déjà tes yeux, une comédie qui suit le parcours d'un couple noir qui adopte un bébé blond aux yeux bleus. Acteur également du film, il donne la réplique à Aïssa Maïga qui joue son épouse, ainsi qu'à Vincent Elbaz, Marie-Philomène Nga et Delphine Théodore, à ses côtés durant l'avant-première à Paris le 16 janvier. La soirée s'est ensuite poursuivie pour une after-party joyeuse au Raspoutine, avec notamment Philippe Cura accompagné de sa femme parmi les invités.



Celui qui incarne le rôle d'André Markowicz dans la série télévisée Caméra Café a profité de la soirée au côté de son épouse, non loin d'acteurs de Plus Belle la Vie, Ambroise Michel, Nadège Beausson-Diagne (future mariée) et Laetitia Fourcade. Les comédiennes Delphine de Turckheim, Gabrielle Lazure, Firmine Richard, Saïda Jawad, Lola Dewaere étaient de la partie, tout comme le couple formé par l'animatrice Virginie de Clausade et l'acteur Dimitri Storoge.

Au micro de Purepeople, Aïssa Maïga était revenue sur son personnage, Sali, qui obtient l'adoption de l'enfant tant attendu et qui se révèlera être un bébé... blanc : "Le pitch tenait ses promesses. Il y avait un mélange d'humour et de fond. C'était vraiment un film à tiroirs sur l'acception de l'autre, la transmission, le couple, l'infertilité, l'adoption. Et puis je suis tombée amoureuse de mon personnage, une femme forte, hyper amoureuse qui est épanouie malgré le manque, le fait de ne pas pouvoir faire d'enfant. J'y ai cru et j'ai eu envie de l'incarner."