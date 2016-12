Philippe et Mathilde de Belgique : Au concert de Noël avec leurs enfants

La princesse héritière Elisabeth (15 ans) et sa petite soeur, la princesse Éléonore (8 ans), étaient tout simplement ravissantes, vêtues de robes assorties rouges. Très élégants, le prince Gabriel (13 ans) et le prince Emmanuel (11 ans) étaient quant à eux apprêtés de costumes deux-pièces et d'une cravate colorée, à l'instar de leur père. La princesse Astrid de Belgique, soeur du roi des Belges, et son époux, l'archiduc Lorenz d'Autriche-Este étaient également de la fête.

La semaine a été chargée pour le roi Philippe, qui a visité mercredi matin les sous-sols et les rames de la ville à l'occasion du 40e anniversaire du métro bruxellois. Selon le journal Le Soir, après s'être rendu à l'atelier des métros, où les diverses pièces sont entretenues, le roi des Belges s'est entretenu avec des ouvriers, des conducteurs de métro et des chauffeurs de bus. Il s'est également rendu au site Delta, un dépôt de métros et de bus qui existe depuis 1976 et qui dispose d'un simulateur pour la formation des conducteurs. Au total, ce sont 900 personnes qui travaillent au quotidien sur ce site.