Philippe et Mathilde de Belgique : La rentrée séparée de leurs enfants

Quelques jours après le départ émouvant de leur grande soeur Elisabeth pour le Pays de Galles, où elle va poursuivre son éducation, le prince Gabriel de Belgique, le prince Emmanuel et la princesse Eléonore ont eux retrouvé leurs établissements scolaires habituels pour une nouvelle rentrée des classes, lundi 3 septembre 2018.

Tandis que la princesse héritière, qui aura 17 ans le 25 octobre, entame son cycle secondaire à l'UWC Atlantic College, l'un des établissements du réseau des United World Colleges, au château gallois de Saint-Donat, Gabriel (15 ans) et Eléonore (10 ans) faisaient leur retour au collège Sint-Jans Berchmans à Bruxelles dont elle était aussi élève l'an dernier. C'est leur mère la reine Mathilde de Belgique qui s'est chargée de les y déposer, saluant le personnel enseignant avant de les laisser avec tendresse, comme en témoigne une douce caresse déposée sur la joue de son grand garçon ; cette année, le roi Philippe accompagnait quant à lui le prince Emmanuel (12 ans) à l'école Eureka de Kessel-Lo, en périphérie de la ville de Louvain à une trentaine de kilomètres de la capitale. L'adolescent, qui souffre de dyslexie, est scolarisé depuis 2012 dans cet établissement qui accueille des élèves de 7 à 14 ans confrontés à des troubles de l'apprentissage et des problèmes structurels.

Avant de prendre des chemins séparés, Emmanuel, Gabriel et Eléonore étaient réunis sur le perron du palais Laeken, la résidence familiale, sac à dos sur les épaules au moment de partir pour l'école, le temps d'une photo que la monarchie belge a partagée sur ses réseaux sociaux. "Excellente rentrée pleine de réussite à tous les élèves et enseignants !", dit la légende qui l'accompagne. Par la suite, on a également pu y voir apparaître une vidéo de l'arrivée des uns et des autres en classe.