Philippe Etchebest (Cauchemar en cuisine) en larmes : "J'en ai parlé à ma femme"

Ce lundi 10 décembre 2018, Cauchemar en cuisine est de retour sur M6 avec un épisode inédit qui risque de bouleverser plus d'un téléspectateur. Philippe Etchebest l'a été en tout cas comme en témoigne un extrait vidéo dévoilé en exclusivité par Télé Loisirs, au cours duquel il n'a pu retenir ses larmes face à Élodie.

Il y a quatre ans, la jeune femme et son époux Allan reprennent un restaurant de village situé en Bourgogne. Mais très vite, le couple vit une descente aux enfers à la suite d'une blessure de monsieur à la jambe. Les tourtereaux passent par plusieurs épreuves et ne lâchent jamais rien, une situation qui a touché le chef de 52 ans. "Ils avaient ouvert leur restaurant quatre ans auparavant et avaient joué de malchance en traversant une succession d'événements dramatiques. Après deux fractures, dont une à la cheville dont il n'était pas remis, Allan était très handicapé devant ses fourneaux, son organisation était bordélique. J'avais envie de repartir", confie-t-il à nos confrères de TV Mag. Mais les confidences d'Élodie sur "les épreuves physiques et psychologiques qu'ils ont traversées" le dissuadent de faire ses valises.

"J'étais vraiment touché, j'avais les larmes aux yeux. C'est du Zola, leur vie. Elle est remplie de tristesse. Pourtant, ils ne voulaient pas faire part de tous leurs problèmes. Du coup, on découvre ce qui les a tant pénalisés. Et, quand on est au bout du rouleau, on ne voit plus rien, on ne sait plus rien faire, on perd tout sens pratique...", ajoute Philippe Etchebest. C'est notamment grâce à leur amour l'un pour l'autre qu'ils surmontent tout et élèvent leurs cinq enfants comme si de rien n'était : "Leur volonté de surmonter ensemble les difficultés m'a motivé. J'ai senti que les enfants attendaient autant de moi que le couple." Philippe Etchebest s'investit donc à 2000% et réussit à les aider à sortir la tête de l'eau.

Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, il admet avoir "pris une claque comme jamais" et qu'Élodie a raconté sa vie "sans jamais se plaindre" : "À la fin, je n'ai pu retenir mes larmes. Ce couple malgré tous ses problèmes a continué de travailler 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Ils se sont d'ailleurs ruiné la santé. En plus, ils ont cinq enfants parfaitement éduqués. Voir ces mômes dans ce contexte, ça m'a profondément touché."

À tel point que, pour une fois, le juré d'Objectif Top Chef et Top Chef n'a pu s'empêcher de parler de sa rencontre avec Élodie et Allan à sa femme : "Cet épisode-ci, j'en ai parlé à mon épouse. C'était particulier. Mais d'habitude, je ne ressens pas le besoin d'évacuer tout ça."