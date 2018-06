Philippe Etchebest (Cauchemar en cuisine) : Pourquoi il a "failli se barrer"

Nouveau numéro de Cauchemar en cuisine (M6), ce jeudi 14 juin 2018. Cette semaine, Philippe Etchebest s'en est allé à Hyères afin de venir en aide à Vanessa et Christophe, les patrons du restaurant La Table d'Enzo. Et le grand chef a bien failli rebrousser vite chemin comme il l'a confié au détour d'une interview pour Var Matin.

La cause ? La désorganisation du couple et son manque de communication. "Les voir tourner en rond, ça m'a donné l'envie de me barrer. Leur problème, il est plutôt dans leurs têtes, sur le plan psychologique. Ils sont proches du burn-out", a-t-il confié.

Il ne voulait pas non plus perdre son temps car le premier jour de tournage, il a appris que sa brasserie Le Quatrième Mur avait reçu une étoile au Guide Michelin. Il ne pouvait donc être avec son équipe pour fêter l'événement, une grosse frustration : "C'est pour cela que ce couple de restaurateurs hyérois, je leur ai dit cash : 'Ne me décevez pas.' J'aurais préféré – et je le leur ai dit – être avec mes gars pour célébrer l'étoile avec eux. Je suis venu vous voir vous, à Hyères, alors ne vous plantez pas. J'ai juste fait un Facetime avec mes gars."

Au final, Philippe Etchebest a tenu bon et il a bien fait puisque, malgré les coups de gueule, les larmes et parfois les incompréhensions, il a réussi à sauver la situation. Un épisode à retrouver ce soir, sur M6, à partir de 20h50.