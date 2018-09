Philippe Etchebest dévoile les coulisses de "Cauchemar en cuisine"

Philippe Etchebest est de retour sur M6, ce jeudi 20 septembre 2018 dès 21h. Le célèbre chef repart sur les routes dans le but d'aller sauver un nouveau restaurateur désespéré pour l'émission Cauchemar en cuisine. C'est à Tarbes qu'il fera escale pour ce numéro inédit. À cette occasion, Philippe Etchebest a accepté de dévoiler les coulisses du tournage pour nos confrères de TV Magazine.

L'animateur télé commence tout d'abord à évoquer ses arrivées toujours très spontanées dans les restaurants où il passe une semaine : "Je connais les prénoms, les personnes qui travaillent dans l'établissement et à peu près la situation. Je veux en savoir le moins possible, cela me permet d'avoir une analyse objective. C'est plus naturel, je n'ai pas d'a priori, ni de projections." De cette manière, "les choses évoluent en fonction de ce qu'[il] dit, de ce qu'[il] découvre et de [son] analyse", explique-t-il. Philippe Etchebest assure être en perpétuel contact avec les producteurs de l'émission. Ensemble, ils se retrouvent "chaque fin de journée" pour "parler des solutions possibles".

Côté tournage, le chef reste systématiquement cinq journées sur place, afin que les participants en détresse "n'aient pas le temps de respirer". Une organisation stricte et importante pour le bon déroulement du sauvetage : "Ils subissent, cela fait partie de la stratégie pour construire quelque chose ensuite."

Par ailleurs, lorsque les caméras arrêtent de tourner, Philippe Etchebest, lui, reste présent auprès des restaurateurs et parfois jusqu'au petit matin dans les premières émissions. Mais aujourd'hui, "plus préçis dans [ses] actions", il va droit au but. Après le passage de l'ancien juge de Top Chef, le travail n'est toujours pas terminé. Pendant six mois, une entreprise d'experts prend le relais et suit l'évolution du restaurant. Sensible et attaché aux personnes qu'il rencontre, Philippe Etchebest n'hésite jamais à prendre de leurs nouvelles de son côté : "Quand je passe près de chez eux, je leur fais la surprise de venir."

L'épisode de ce soir marquera le cinquantième épisode de Cauchemar en cuisine. Un anniversaire placé sous le signe de l'émotion pour le célèbre chef : "C'est l'épisode le plus beau et le plus touchant que j'aie tourné."

