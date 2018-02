Philippe Etchebest, enfin récompensé, laisse éclater sa joie : "C'est génial..."

Philippe Etchebest ne cache pas sa joie.

Le guide Michelin 2018 a accordé au célèbre juré de Top Chef (M6) une première étoile pour son concept La Table d'hôtes à Bordeaux, un lieu atypique et très exclusif – on y sert que 12 convives ! – qu'il a souhaité ouvrir au sous-sol de sa brasserie Le Quatrième mur. Une sacrée récompense pour notre meilleur ouvrier de France qui, accaparé par ses nombreux projets à la télévision (Cauchemar en cuisine...), n'avait plus obtenu d'étoile depuis 2013.

Contacté par nos confrères du Figaro suite à cette très bonne nouvelle, Philippe Etchebest – que l'on découvrait récemment jeune, mince et sans barbe ! – a commenté avec satisfaction sa distinction : "Je savais au fond qu'on avait le niveau mais je m'étais préparé à ce que l'on n'ait pas d'étoile. Je me disais que le Michelin n'oserait pas, que notre concept était trop culotté. Cela a été une sensation très forte de savoir qu'on l'avait décrochée. C'est génial ! Le guide Michelin a osé le faire et il est donc totalement en accord avec son discours prônant 'ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette'." Et d'ajouter sur son souhait de décrocher peut-être une deuxième étoile l'an prochain : "Il faut tout le temps faire mieux et ne jamais rester dans sa zone de confort. L'immobilisme est un renoncement. Ma démarche est de toujours faire mieux et de progresser. J'ai, par ailleurs, un autre projet à Bordeaux mais il est trop tôt pour en parler..."

Par le passé, Philippe Etchebest avait été doublement étoilé alors qu'il dirigeait les cuisines de l'Hostellerie de Plaisance à Saint-Emilion.