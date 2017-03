Philippe Etchebest, les échecs de Cauchemar en cuisine : Sa réponse étonnante...

Mardi 20 mars, 2,1 millions de téléspectateurs ont regardé Philippe Etchebest venir en aide à un nouveau restaurant dans Cauchemar en cuisine sur M6. Si les missions du Meilleur Ouvrier de France sont souvent synonymes de succès, il arrive malheureusement que des établissements ferment leurs portes après son passage. Le Top Chef a fait savoir à nos confrères de Télé Loisirs qu'il ne se sentait pas responsable de ces échecs.

En presque cinq ans, Philippe Etchebest a aidé pas moins de trente-deux restaurants. Mais voilà, parfois, ça ne fonctionne pas. "Si cela n'a pas marché, c'est qu'ils n'ont pas écouté. Il y a plus de 70% de réussite. Je considère qu'un restaurant qui a tenu plus d'un an après mon passage, c'est une réussite. Ma méthode est certainement perfectible mais si la plupart des personnes sont super contentes, ce n'est pas un hasard", déclare-t-il.

Comme l'explique le célèbre cuisinier dans la suite de l'entretien, les restaurateurs et leurs équipes sont suivis de près et pendant longtemps après le départ des caméras : "La société Rivalis les suit pendant un an. Elle leur donne des outils de gestion pour mieux gérer leur entreprise. Après le tournage, une psychologue appelle pour voir comment ça va. Ce n'est pas une émission que l'on fait à la légère. J'appelle les gens avant et après le tournage pour savoir comment ils vont." En somme, les restos ont en main toutes les clés pour réussir.

Précisant qu'il aime venir à la rescousse de ses confrères et qu'il "beaucoup d'empathie pour les gens", Philippe Etchebest ne cache pas avoir lui aussi connu des problèmes d'ordre professionnel par le passé. Il lui semble donc tout naturel de partager ses solutions.