Philippe Etchebest : Qui est sa charmante femme Dominique, son pilier ?

Philippe Etchebest a vraiment toutes les raisons d'être heureux. La star de Top Chef (M6) vient d'être récompensée d'une première étoile par le Guide Michelin 2018 pour sa Table d'hôtes à Bordeaux, un lieu atypique qu'il a ouvert au sous-sol de sa brasserie Le Quatrième mur. Un succès impossible sans son bonheur avec son épouse Dominique.

Le gros dur de la célèbre émission culinaire est en réalité un coeur tendre, surtout avec sa femme. D'ailleurs, 2018 n'est pas n'importe quelle année puisque ce sera celle de leurs 20 ans de mariage. Et autant qu'on se le dise, après toutes ses années, Philippe Etchebest est fou de sa femme et celle-ci ne passera jamais après sa carrière. "Ma femme me soutient beaucoup, elle est très engagée. Seulement parfois, on ne pense pas assez à nous et ça c'est trop important pour le laisser au second plan", avait-il déclaré en 2015 à Télécâble Sat Hebdo.

Sans son épouse, le chef de 51 ans ne pourrait pas se consacrer autant à son art. "Aujourd'hui, elle est à la fois mon agent, mon assistante, ma conseillère, celle qui gère, dans l'ombre, l'intendance et l'administratif de tous nos projets", avait-il confirmé au Figaro.

Quid de la vie de couple à la maison ? Eh bien c'est madame qui porte visiblement la culotte. "C'est ma femme qui gère. Au quotidien, c'est elle qui cuisine, je n'ai pas mon mot à dire, avait expliqué dans Gala le Meilleur Ouvrier de France. D'ailleurs, c'est elle qui m'a demandé en mariage. (...) Les temps ont changé, je m'efforce d'être un père présent et attentif. D'autant que mon fils fonctionne plus aux câlins." Le couple est en effet parents d'un enfant adoptif, Oscar-Louis (13 ans).

Seule ombre au tableau, le succès du cuisinier avec les femmes et là on, ne parle pas que des papilles. "Au restau­rant, ma femme a reçu des appels un peu agres­sifs de nanas qui voulaient mon numé­ro...", avait-il confié à Voici. Une situation pas très agréable pour madame.