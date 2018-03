Philippe Etchebest (Top Chef) méconnaissable enfant : "Il faisait déjà peur !"

Mercredi 7 mars 2018, M6 diffusait un nouvel épisode de Top Chef. Et, alors que les candidats ont dû se replonger dans leurs souvenirs d'enfance lors d'une épreuve imaginée par le chef Jean-François Piège, Stéphane Rotenberg a réservé une petite surprise à Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran.

En effet, l'animateur du programme a partagé des photos d'enfance des trois chefs de brigade. Si la petite Hélène Darroze a fait l'unanimité auprès des candidats de Top Chef, tous la jugeant "trop mignonne", Michel Sarran a quant à lui été taclé sur sa coupe de cheveux "à la Mireille Mathieu".

De son côté, Philippe Etchebest n'a pas non plus été épargné ! Alors qu'une photo de lui et sa soeur plus jeunes était dévoilée, il a d'emblée prévenu : "Celui qui rigole en prend une !" Mais pas de quoi arrêter les gentils moqueurs... "Déjà à 3 ans, il fait peur, hein !", a lancé Mathew devant l'assemblée.

Puis, face caméra, le candidat australien a poursuivi non sans humour : "On voit dans sa tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est déjà énervé ! Il n'a pas eu sa tarte aux pommes..." De son côté, Stéphane Rotenberg a évoqué "un peu de douceur" dans le regard du chef. Camille est semble-t-il le seul candidat convaincu. "C'est marrant de voir Philippe Etchebest aussi jeune, aussi petit, aussi mignon...", a-t-il alors lancé.