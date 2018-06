Philippe Etchebest (Top Chef) : Sa passion surprenante loin des fourneaux !

C'est l'une des figures les plus incontournables sur M6 aux heures de grands rendez-vous. Top Chef, Cauchemar en cuisine, Cauchemar à l'hôtel...Philippe Etchebest connaît un véritable succès sur les petits écrans, notamment grâce à son franc-parler et sa carrure imposante. Mais en dehors des tournages, souvent qualifiés d'intenses, et de ses restaurants, le chef étoilé prend le temps de maîtriser un art qu'il affectionne tout particulièrement, celui de jouer de la batterie.

Fan de rock depuis toujours, Philippe Etchebest a réalisé son fantasme de faire de la musique en créant son propre groupe et en se positionnant à la place du batteur. Pas très étonnant puisque son rôle est semblable à celui qu'il a en cuisine : donner le tempo, porter le reste du groupe et taper du pied !

L'année dernière, il se produisait sur scène à l'occasion de la Fête de la Musique. Cette année, c'est rebelote. Sur Instagram, Philippe Etchebest a annoncé sa participation à l'évènement à Bordeaux. "Retrouvez-moi, ce soir à partir de 21h devant le Quatrième Mur, pour la Fête de la Musique ! Je jouerai avec mon groupe et en première partie on accueillera Dätcha Mandala, je compte sur vous. Pour ceux qui sont loin de Bordeaux, rendez-vous ce soir sur ma page Fecabook pour suivre le concert en live."