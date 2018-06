Philippe Geluck et le sexe avec sa femme : "Ça reste très très chaud entre nous"

A 64 ans, Philippe Geluck a encore une vie sexuelle très épanouie ! Le populaire dessinateur du Chat a fait des confidences à ce sujet dans l'émission de Laurent Ruquier, Les Grosses Têtes. Il a ainsi révélé qu'avec sa femme Dany, avec laquelle il est en couple depuis 1976 mais et depuis 1980, c'est l'éclate.

Alors que l'animateur évoquait le film Le Book Club et l'actrice Jane Fonda, qui dit qu'on ne doit "jamais renoncer au sexe quel que soit l'âge", il a tenu à interroger Philippe Geluck, celui de sa bande qui est marié depuis le plus longtemps. "Moi, je pense qu'il y a pas d'âge. Ça peut être jusqu'au bout. Ce serait formidable de mourir en épectase [mourir en plein orgasme, NDLR]", a-t-il d'abord confié. Et, alors que Bernard Mabille le taquinait en lui disant qu'il ne devait plus faire "grand-chose" à sa femme, Philippe Geluck a répliqué : "Ah non, ne crois pas ça. Ça reste très très chaud entre nous. C'est passionné. Il y a de l'amour, de la passion, du désir."

Puis c'est l'humoriste Jeanfi Janssens qui a demandé à Philippe Geluck si sa femme et lui s'amusaient à faire des jeux de rôles et des scénarios. "Si, on fait des scénarii. Je dis : 'Tu fais la vieille, je fais le vieux'", a-t-il plaisanté.

Thomas Montet