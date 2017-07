Philippe Katerine gentiment moqué par les Américains, l'hilarante vidéo

L'art déjanté et la bonne humeur légendaire de Philippe Katerine se sont répercutés jusqu'aux Etats-Unis cette semaine. Dans son talk show, l'animateur Jimmy Fallon a effectivement mentionné le travail de l'artiste français à l'occasion du segment Do Not Play List, qui consiste à faire découvrir au public des morceaux que l'on peut "vouloir éviter" (à voir dans la vidéo ci-dessus à partir de la 4e minute).

Après une première écoute, les musiciens de l'émission, le groupe The Roots, en ont d'ailleurs fait une imitation personnalisée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Américains ont été très étonnés de découvrir le style de Philippe Katerine, dont le morceau Moustache (extrait de son album éponyme sorti en 2010) a été joué sur le plateau.

Hilare, Jimmy Fallon a d'abord présenté la pochette de son album, où le compagnon de Julie Depardieu (mère de ses fils Billy, 6 ans, et Alfred, 4 ans) prend la pose au côté de ses parents. Puis, la chanson Moustache s'est lancée sous les exclamations du public. Entraîné par le rythme, l'animateur de 42 ans s'est offert une petite danse improvisée sur sa chaise avant d'exhorter The Roots à reprendre le morceau. Un joli coup de pub 100% USA pour Philippe Katerine !