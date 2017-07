Philippe Katerine moqué par Jimmy Fallon : Son étonnante réaction

Suite du feuilleton Philippe Katerine chez Jimmy Fallon. Rappelez-vous, il y a quelques jours le chanteur déjanté a fait, malgré lui, une apparition dans le Tonight Show du trublion du petit écran américain.

En direct de la télé américaine, l'animateur s'est gentiment moqué de la chanson Moustache, extraite de l'album éponyme du chanteur sorti en 2010, en la diffusant dans son segment Do Not Play (à ne pas écouter), qui fait le tour des drôles de chansons que l'on peut trouver dans les bacs. Le compagnon de Julie Depardieu (mère de ses fils Billy, 6 ans, et Alfred, 4 ans) ne s'est pas formalisé pour autant, et il a bien fait !

Les Inrocks nous apprennent ce jour que l'artiste vendéen a trouvé ce passage très amusant, d'autant plus que l'équipe du Tonight Show a depuis contacté son manager pour lui proposer de venir interpréter un de ses morceaux en direct de l'émission.

Une proposition que Philippe Katherine a bien évidemment accepté. "Ça va se faire, reste à trouver une date", a précisé son label, Cinq7. On s'en réjouit d'avance !

Coline Chavaroche