Philippe Katerine: Son improbable évasion avec son César filmée par Leïla Bekhti

On devrait toujours avoir un Philippe Katerine avec soi, pour une soirée réussie. Récompensé vendredi 22 février 2019 lors de la 44e cérémonie des César, l'acteur et chanteur de 50 ans a illuminé la salle Pleyel, à Paris, de sa désarmante extravagance.

Monté sur scène pour recevoir, sous les yeux de sa compagne Julie Depardieu (avec laquelle il avait déjà fait le show lors du photocall) et de tous ses collègues du film Le Grand Bain, le trophée du Meilleur acteur dans un second rôle, Philippe Katerine a fourni une nouvelle opportunité d'apprécier sa légèreté lunaire, offrant un discours aux allures de dialogue schizo d'une fantasque douceur : "J'envoie ce César à Thierry, le personnage que j'ai eu l'honneur d'incarner dans le film. Thierry, peut-être que tu dois nous regarder à la télé, dans ton appartement attenant à la piscine municipale, et ça fait bien plaisir (...) Je me suis reconnu en toi et j'espère que tu t'es un peu reconnu en moi. Je pense que tout le monde a quelque chose de Thierry", a-t-il ainsi déclaré, fredonnant pour finir le tube de Johnny Hallyday Quelque chose de Tennessee.

Au terme de la cérémonie, c'est en revanche d'une manière très terre-à-terre qu'il a quitté les lieux, emportant son imposante statuette dorée... tout simplement dans sa besace ! Un détail qui a amusé Leïla Bekhti, sa partenaire de jeu dans Le Grand Bain. L'actrice, qui était en lice pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle (décerné à Karin Viard pour Les Chatouilles), a partagé via sa story Instagram une courte vidéo dans laquelle elle s'ingénie à lui demander ce qu'il trimballe dans sa sacoche : Katerine en sort alors, triomphal et avec cette grâce toujours enfantine, le trophée. Attention aux pickpockets sur la ligne 1 du métro, Philippe !