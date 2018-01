Philippe Lellouche critiqué par Dominique Chapatte : Sa réplique cinglante

Gilles Lellouche n'a pas mâché ses mots...

Mercredi 3 janvier 2018, l'acteur de 51 ans était invité dans Morandini Live (CNews) à l'occasion de la diffusion de Top Gear, sur RMC Découverte. Et sans surprise, Jean-Marc Morandini n'a pas manqué de lui rappeler que récemment, Dominique Chapatte avait sévèrement jugé le programme, ainsi que son rôle de présentateur. "J'ai assisté à des choses qui sont pour moi déplorables (...). C'est une pâle copie, c'est vulgaire et ça n'a pas lieu d'être", avait confié l'animateur de Turbo (M6).

Des déclarations qui n'ont pas étonné la star de Clem. Philippe Lellouche a en effet confié que ce n'est pas la première fois que Dominique Chapatte les attaque. En réponse, il n'a pas hésité à porter de graves accusations envers l'animateur : "On voit bien le nombre de reportages qu'il fait sur Audi chaque année. On connaît sa réputation. Je pense qu'il touche des avantages en nature. Vous savez quand on commence à vous prêter une voiture à l'année par exemple ou que l'on vous la donne pour vous et votre famille le week-end, ça devient compliqué pour le coup de dire du mal de la marque."

Et de poursuivre, concernant les accusations de vulgarité : "Il confond vulgaire et grossier. Effectivement, on est grossier. Vulgaire, ça me paraît autre chose. Se prétendre journaliste et se faire acheter par des marques auto, ça c'est vulgaire !"

Reste à savoir si Dominique Chapatte prendra le temps de lui répondre.