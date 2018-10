Philippe Lellouche et sa chérie Vanessa : Première sortie des jeunes parents

C'est au photocall de la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Festival Lumière, à Lyon, que l'on a pu voir les amoureux et jeunes parents, Philippe Lellouche et Vanessa Boisjean. L'heureuse maman affiche une silhouette déjà amincie quatre mois seulement après avoir donné naissance à une petite fille dont on ne connait toujours pas le prénom...

Si Philippe Lellouche (52 ans) avait déjà fait plusieurs apparitions médiatiques depuis qu'il est devenu papa pour la quatrième fois, c'était en revanche son premier tapis rouge au bras de sa nouvelle compagne Vanessa Boisjean. La maquilleuse de stars était ravissante dans une combinaison noire dévoilant une silhouette déjà très amincie. Le couple était particulièrement radieux. Les nuits de bébé sont-elle déjà faciles ?

Philippe Lellouche a déjà l'expérience de la paternité puisque l'acteur et animateur télé est aussi le papa de Sam (23 ans, né d'une précédente relation) et de Solal (15 ans) et Sharlie (7 ans), nés de son mariage terminé avec Vanessa Demouy. Cette dernière avait officialisé leur rupture lors d'une interview parue en septembre 2017 dans le magazine Gala.

Lancé en 2009 par l'Institut Lumière, le festival et son marché du film classique se dérouleront jusqu'au 21 octobre dans les salles de cinéma de l'agglomération lyonnaise. Quelque 170 000 festivaliers sont attendus pour cette 10e édition, dont le budget avoisine les 3,8 millions d'euros.

Philippe Lellouche se produira dès le 19 octobre au théâtre de la Madeleine, à Paris, dans la pièce Le temps qui reste, qu'il a écrit et mis en scène. Il donnera la réplique à David Brécourt, Christian Vadim et Mélanie Page.

Thomas Montet