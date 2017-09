Philippe Risoli manipulé par TF1 pour participer à la Ferme 2, il accuse !

Voilà une sacrée accusation. Interviewé par Télé Loisirs, Philippe Risoli explique que TF1 lui a menti pour le convaincre de participer à un programme de télé-réalité.

Alors qu'il avait déjà refusé d'intégrer les castings de La Ferme Célébrités (2004) et de Première Compagnie (2005), il avait finalement accepté de participer à La Ferme 2 (2005) après un accord passé avec la chaîne. Il affirme en effet qu'on lui avait promis une émission sur TF1 en échange de sa participation au programme de télé-réalité. La chaîne avait fait valoir qu'il était important, pour le succès dudit programme, que les téléspectateurs le revoient à l'antenne. Deal ! Risoli y va, il est éliminé aux portes de la finale et Jordy gagne le jeu.

Mais malheureusement, pour l'animateur – qui avait intégré l'émission "à reculons" – l'accord n'est pas respecté. "Après la fin de La Ferme, on a eu deux ou trois rendez-vous.(...) On me propose vaguement un jeu mais qui n'était pas sur TF1 et qui est un cousin très éloigné des Chiffres et les lettres. Entre-temps, j'apprends que ce sont Christophe Dechavanne et Jean-Pierre Foucault qui vont présenter la nouvelle émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là", explique-t-il.

Précisant qu'il a tout de suite compris ce qu'il s'était passé, Philippe Risoli ajoute ne pas avoir de regret car la présentation de ce programme ne l'inspirait pas plus que cela.

À 63 ans, loin de la télévision, il fait à présent du théâtre. Il sera à l'affiche de Régime présidentiel, une nouvelle pièce de théâtre de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay-Pernaut et Éric Le Roch.