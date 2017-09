Philippe Starck soutenu par son épouse Jasmine à la soirée Degrenne

Réputé à l'international pour ses décorations intérieures mais aussi pour ses produits et ses créations de consommation courante au design épuré et moderne, Philippe Starck a inauguré jeudi 14 septembre son tout nouveau projet réalisé en partenariat avec la marque Degrenne.

Ce soir là, le designer français et la prestigieuse maison, référence incontestée des arts de la table, dévoilaient leur collaboration inédite, L'Économe by Starck, réinvention audacieuse de l'outil incontournable des cuisines.

Très décontracté, Philippe Starck a ainsi pu compter sur la présence et le soutien chaleureux de sa femme Jasmine, mère de sa petite dernière de 6 ans qu'il avait épousée en 2007. Complice et soudé, le couple a pris la pose côte à côte avant de rejoindre la compagnie de Thomas Mulliez et de Blandine Franc, respectivement directeur général et directrice de marque. Aux côtés de ses collaborateurs, Philippe Starck a évoqué la genèse du projet avant de profiter de la soirée, qui était rythmée par le partage et la découverte de cette nouvelle génération d'outils. Une collaboration pleine de promesses.

L'une des dernières apparitions du couple Starck remonte au mois de novembre 2016, lorsque le créateur de 68 ans avait reçu le prix de designer de l'année lors des GQ Awards à Madrid. Très fière de son mari, Jasmine avait chaleureusement applaudi sa consécration.