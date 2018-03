Philippe Vandel évoque sa maladie très rare qui lui joue des tours...

Les auditeurs d'Europe 1 ont rendez-vous avec lui tous les matins à 9h30 dans l'émission Village médias, Philippe Vandel fait partie du paysage audiovisuel français depuis plus de 30 ans (Le Journal du hard, Nulle part ailleurs et plus récemment Touche pas à mon poste...).

Interrogé par nos confrères de Voici, le journaliste et animateur de 55 ans que l'on pensait bien connaître a révélé qu'il était atteint d'une maladie peu connue... la prosopagnosie. "Je ne reconnais pas les gens", a-t-il tout de suite indiqué pour vulgariser le mal qui le ronge. Et Philippe Vandel de poursuivre : "J'ai besoin de voir une personne une trentaine de fois avant de pouvoir espérer la reconnaître. Je ne reconnais pas non plus les gens dans les films. Et récemment, à Europe 1, j'ai réalisé qu'une personne avec qui je parlais régulièrement était en fait... deux personnes différentes !" Les invités de Village médias sont donc prévenus !

En ce qui concerne son passé cathodique et notamment son passage dans Touche pas à mon poste (C8) d'octobre 2012 à février 2014, Philippe Vandel n'a pas caché qu'il ne regrettait pas d'avoir fait ses valises. "J'ai beaucoup ri. On était dans la période 'critique médias', ensuite, ça a pris une tournure plus potache. J'ai levé le pied d'un commun accord avec Cyril Hanouna, car ça ne m'intéresse pas d'être connu. Faire le mariole, ce n'est ontologiquement pas dans ma nature, et beaucoup font ça mieux que moi", a-t-il commenté avec le recul.

