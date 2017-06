Pierce Brosnan à 64 ans : Avec sa femme Keely, un couple so in love et bronzé !

Il n'a rien perdu de sa superbe. Iconique interprète de James Bond et aujourd'hui âgé de 64 ans, Pierce Brosnan se la coule douce, loin des écrans de cinéma et de son costume d'espion, depuis repris par Daniel Craig. Entre deux films, l'acteur irlando-américain savoure son temps libre, mis à profit de son petit bonheur quotidien et de sa femme, Keely Shaye Smith. Avec elle, il file le parfait amour, et ça dure entre eux.

Mariés en 2001, dix ans après le décès de Cassandra Harris, la première femme de Pierce Brosnan, Smith et l'acteur britannique sont inséparables depuis. Keely Shaye Smith lui a appris à faire son deuil, et c'est aujourd'hui un homme heureux et épanoui qui vit à ses côtés. L'heureuse élue, 53 printemps au compteur, sait très bien comment combler de bonheur son mari. Par exemple, à l'occasion de l'anniversaire du comédien, elle s'est envolée avec lui, direction Hawaï.

C'est là-bas, près de la plage d'Hualalai, que les amoureux se sont retrouvés. Au menu, du soleil, des piques-niques romantiques, du snorkeling et des balades à deux. Visiblement heureux, on a pu voir Pierce multiplier les attentions romantiques et embrasser sa pulpeuse épouse. Torse nu, le beau britannique affichait quant à lui sa sérénité et son charisme – n'en déplaise au léger embonpoint, pas suffisant pour ôter du charme à notre sexagénaire adoré.

Vu de retour à Los Angeles le 1er juin, visiblement radieux, Pierce Brosnan a une actualité pour le moins chargée pour les semaines à venir. On le retrouvera en 2017 face à la divine Fan Bingbing et en Louis XIV dans The King's Daughter, puis devant Dave Bautista avec le film d'action Final Score. Il doit également donner la réplique à Kate Beckinsale dans le très attendu The Only Living Boy in New York de Marc Webb (qui sortira en août). Il sera ensuite à l'affiche de The Foreigner, face à Jackie Chan, et en 2018 dans Spinning Man, au côté de Guy Pearce.