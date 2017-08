Pierre-Ambroise Bosse face à Nelson Monfort : L'interview déjantée du champion !

Mardi 8 août 2017, Français Pierre-Ambroise Bosse (25 ans) est devenu champion du monde d'athlétisme (800 mètres) au stade olympique de Londres. À l'issue de sa course mémorable qui n'a duré que 1 minute et 44 secondes, le jeune homme a offert une interview très décalée à Nelson Monfort sur France 2 !

Dès les premières secondes de l'échange, Pierre-Ambroise Bosse a donné le ton de l'entretien en prenant instantanément la voix de son interlocuteur ! "Effectivement Nelson, quelle course d'anthologie !", a-t-il lancé le sourire aux lèvres non sans provoquer quelques rires en plateau.

Puis, après avoir expliqué qu'il était incapable d'expliquer comment, tactiquement, il avait pu remporter cette course, le champion du monde qui s'est "senti comme un gamin de 15 ans" tout au long de l'épreuve a eu comme un flash et a tenu à raconter une anecdote en pleine interview. "Vous savez à quoi je pense en ce moment même ? Je pense à un truc qui n'a rien à voir avec la course", a-t-il d'abord teasé avant de partir dans un récit assez loufoque.

"Je pense à moi hier soir. Il était à peu près minuit et demi. J'avais une bouteille d'eau comme celle-ci en main, je reçois l'appel d'un ami, je jette cette bouteille que je croyais avoir fermée sur mon lit. Quand je raccroche au bout de vingt minutes, je reviens sur mon lit, la bouteille s'était vidée quasi intégralement, il y avait une grosse tâche. Et quand je séchais la tâche au sèche-cheveux, je pensais à cette course et je me suis dit 'Pourquoi pas moi ? Il y a que moi quand même pour mouiller mes draps, sans fille, la veille d'une finale mondiale !'", a-t-il expliqué avec entrain sans être interrompu par le célèbre journaliste assez amusé par la spontanéité du sportif.

Une séquence à retrouver dès à présent ci-dessous :