Pierre Arditi : Déjà attiré platoniquement par un homme ? "Plus que ça..."

Invité de l'émission de France 2, Thé ou Café, ce dimanche 5 mars, Pierre Arditi s'est confié à l'animatrice Catherine Ceylac. Le comédien, lors de l'incontournable dos à dos, a répondu à des questions très intimes, notamment sur sa sexualité...

Alors que l'animatrice lui demandait s'il avait déjà été attiré par un homme, le populaire comédien de 72 ans a répondu : "Oui. Il y a très longtemps. En tout cas, platoniquement, oui, oui, heureusement d'ailleurs." Une réponse franche de la part de Pierre Arditi, réputé pour ne pas faire de langue de bois.

Le comédien, en couple depuis 1986 avec l'actrice Évelyne Bouix (avec qui il s'est marié le 31 mai 2010), a même poursuivi plus loin sa confidence... Lorsque Catherine Ceylac lui a demandé si physiquement il a aussi été attiré par un homme, donc un peu plus que platoniquement, il déclare : "Mais je l'ai déjà été plus que ça, quand j'étais adolescent..." Pas assez cependant pour le faire basculer.

Pierre Arditi sera de retour au cinéma mercredi 8 mars, dans le film Monsieur & Madame Adelman de Nicolas Bedos. Il se produit également toujours sur la scène du Théâtre de l'Atelier à Paris, dans la pièce Le Cas Sneijder.

