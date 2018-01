Pierre Arditi et Évelyne Bouix : Un couple face à la jalousie ?

Après un an passé sur les planches avec Le Mensonge, une pièce de Florent Zeller, Pierre Arditi et Évelyne Bouix se retrouvent ce mardi 26 janvier 2018, sur France 3, dans Quelque chose a changé, un téléfilm de Jacques Santamaria. Le couple interprète un ancien couple. Rien d'anormal pour ces deux comédiens qui s'aiment depuis plus de trente ans et pour qui la scène et les plateaux de tournage ne sont qu'un prolongement de leur vie à deux...

Dans Télé 7 jours, ils évoquent justement ce que cela leur fait de voir leur partenaire de vie dans les bras d'une ou d'un autre à l'écran. "On ne vient pas de se rencontrer non plus, rappelle avec humour Évelyne Bouix. Cela fait trente-deux ans que l'on est ensemble. Et, devant la caméra, nous sommes des acteurs avant tout." Et Pierre Arditi d'ajouter : "Grâce à Dieu, nous n'avons jamais été jaloux l'un de l'autre professionnellement."

Dans Quelque chose a changé, Pierre Arditi interprète "Louis-Régis Dupont Moreau, PDG d'une multinationale, contraint à la démission par ses actionnaires, nous dit le synopsis. Son chauffeur, inquiet pour lui, l'emmène dans une auberge à la campagne pour décompresser. L'homme d'affaires a la surprise de découvrir que la propriétaire n'est autre que son ex-femme, Juliette [Évelyne Bouix, NDLR], qu'il n'a pas vue depuis dix ans. Il fait aussi la connaissance des autres employés, qui forment une vraie famille. Il n'est d'ailleurs pas insensible au charme d'Émilienne, la cuisinière des lieux. Le temps d'un week-end, Dupont-Moreau va découvrir d'autres valeurs."

Après la pièce de Zeller et ce téléfilm, Pierre Arditi et Évelyne Bouix, qui ne se sont mariés qu'en 2010 après vingt-quatre ans de vie commune, vont travailler un temps séparément : "Nous allons jouer chacun de notre côté maintenant. Nous ne sommes pas tout le temps à la colle ! Dans la vie privée, oui, mais pas dans la vie professionnelle."