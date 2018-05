Pierre Bellemare : Mort de la légende de la radio et de la télévision

Il était l'une des grandes voix d'Europe 1 et l'inventeur du Téléshopping. Pierre Bellemare est mort à l'âge de 88 ans, une triste nouvelle annoncée par Le Figaro et confirmée par sa famille auprès de Franceinfo. Le journaliste et écrivain s'est éteint à l'hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine), dans l'après-midi du samedi 26 mai 2018.

Pierre Bellemare avait été victime d'une mauvaise chute en janvier 2017. Tombé de son lit, il avait été hospitalisé plusieurs jours. "Apparemment, je suis tombé car mon coeur s'est arrêté. Puis il est reparti. (...) Depuis, on m'a installé un pacemaker, donc ça ne devrait plus se reproduire. Mais bon, j'ai quand même pris un sacré coup sur la tête", avait-il confié au mois de mars 2017 à France Dimanche. Contraint au repos, il se remettait de cette grosse frayeur dans sa grande propriété de Dordogne, épaulé par sa femme Roselyne. Il avait également été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2011 qui le contraignait depuis à se déplacer avec une canne et lui avait ôté une partie de la vision.