Pierre Bergé, 86 ans : Il s'est marié avec Madison Cox, 58 ans !

Alors que beaucoup de membres de la communauté LGBT s'inquiètent d'une possible victoire de la candidate du Front National, Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle le 7 mai prochain, puisqu'elle a d'ores et déjà clamé sa volonté d'abroger la loi du Mariage pour tous, nombreux sont ceux qui ont bénéficié de cette loi depuis son application il y a quatre ans. Les derniers en date ? Pierre Bergé et son compagnon Madison Cox !

C'est en toute discrétion que Pierre Bergé (86 ans) a épousé son conjoint, le paysagiste de luxe américain Madison Cox (58 ans), lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans une mairie parisienne à la mi-avril, dévoile le magazine Ici Paris. Les invités, triés sur le volet, ont sans doute été priés de ne pas ébruiter cette bonne nouvelle car les réseaux sociaux ne semblent pas avoir de photos de cette union civile. La guerre que se livrent l'ancien compagnon d'Yves Saint Laurent, placé sous protection policière en 2013 suite à des menaces, et les partisans de la Manif pour tous y serait-elle pour quelque chose ?

Pierre Bergé et Madison Cox, originaire de San Francisco, vont s'offrent actuellement une lune de miel qui les emmène, en Europe et au Maghreb : Festival de Salzbourg en Autriche, Tanger au Maroc (où l'homme d'affaires possède une villa dont les jardins ont été imaginés par son mari) et, bien sûr, Marrakech pour faire un tour au jardin Majorelle dont il est propriétaire depuis 1980 et inaugurer un musée dédié à Yves Saint Laurent.

Pierre Bergé, qui avait avait signé un PACS avec le regretté couturier peu avant sa mort, est actionnaire du journal Le Monde, président du Sidaction et mécène.

Toutes nos félicitations aux heureux mariés !

Thomas Montet