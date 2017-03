Pierre Bouteiller : Mort d'un grande voix de la radio

Pierre Bouteiller est décédé à l'âge de 82 ans, dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris, a annoncé son ex-employeur France Inter. Pendant plus de trente ans, il a prêté sa voix à France Inter et à France Musique. Il a également été directeur de plusieurs stations de radio.

En 1958, c'est en remportant un concours organisé par Europe 1, Coupe des reporters, qu'il débute sa carrière à la radio en devenant stagiaire au "journal parlé". Avec le temps, il se spécialise dans les sujets culturels et, dix ans plus tard, il a animé sa propre émission quotidienne, Je sors pour vous.

En 1969, il part chez France Inter où il présente plusieurs programmes : Le Magazine de Pierre Bouteiller, Au bénéfice du doute, Comme de bien entendu, Embouteillages, Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous, Quoi qu'il en soit et Le Masque et la Plume en 1982, après le départ de Michel Polac, jusqu'en 1989. De 1984 à 1988, Pierre Bouteiller, passionné de jazz, anime aussi sur France Musique Musical Graffiti, Table d'écoute et Carnets de notes.

De 1989 à 1996, il devient ensuite directeur des programmes de France Inter. Après un bref retour à l'animation, il prend le poste de directeur de France Musique en 1999 qu'il occupe jusqu'en 2004.

Il termine sa carrière sur TSF Jazz, sur laquelle il anime sa dernière émission Si bémol et fadaises le 28 juin 2015.