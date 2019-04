Pierre Casiraghi : Après le drame familial, le jeune papa est prudent en mer

Comme son père avant lui, Pierre Casiraghi est un marin passionné. En plus d'être un homme d'affaires engagé dans l'économie du Rocher et un père de famille comblé, le cadet de Caroline de Monaco est un adepte des courses de bateaux. Mais lors d'une nouvelle interview accordée au site Boat International ce 1er avril 2019, le Monégasque de 31 ans a avoué avoir quelque peu ralenti sa vitesse lors de ses virées en mer.

Depuis son mariage avec Beatrice Borromeo en 2015, Pierre Casiraghi est devenu papa de deux garçons, Stefano et Francesco, 2 ans et 11 mois. Un nouveau rôle qui le pousse à être plus raisonnable à la barre : "Je pense qu'il arrive un moment où naturellement on commence à prendre moins de risques, a-t-il confié. Quand vous êtes à ce niveau de risque, et que vous commencez à douter, les problèmes arrivent." Il poursuit alors : "Ça me manque un peu. Certaines sensations me manquent, comme quand vous partagez un moment extrême avec votre équipe."

Une prise de conscience du danger forcément liée à la mort de son père, Stefano Casiraghi, dans un tragique accident de course nautique à Monaco en 1990. Il avait alors 30 ans et son benjamin, 3 ans. Même s'il est plus prudent, Pierre Casiraghi reste toujours autant impliqué dans le Yacht Club de Monaco, dont il est le vice-président, ainsi que dans l'organisation caritative Sail for a Cause, qui récolte des fonds pour les enfants malades dans les pays pauvres.