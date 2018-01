Pierre et Frédérique (L'amour est dans le pré): Leur adorable fils a bien grandi

En 2012, lors de la saison 7 de L'amour est dans le pré, Pierre et Frédérique sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Tout est allé très vite puisqu'ils ont eu un enfant, Gabriel, en 2013 et se sont mariés un an plus tard. Alors que 'M6 vient de dévoiler les premiers portraits des candidats d'ADP 2018, nous avons pris des nouvelles du couple emblématique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont toujours amoureux et que leur fils, âgé aujourd'hui de 4 ans, a bien grandi !

Le producteur d'Armagnac et sa compagne ont une page Facebook officielle sur laquelle ils partagent leur quotidien, les bons jours comme les mauvais (Pierre a récemment perdu son père). Ainsi peut-on voir que leur fils Gabriel a bien grandi. Aperçu dans un épisode Que sont-ils devenus ? présenté par Karine Le Marchand lorsqu'il était tout bébé, l'enfant est à présent un vrai petit bonhomme.