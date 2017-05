Pierre Hermé aminci : Le pâtissier a trouvé la bonne recette pour maigrir...

Mardi 23 mai, M6 dévoile la finale du Meilleur Pâtissier, les professionnels. Après Le Meilleur Pâtissier et Le Meilleur Pâtissier, spécial célébrités, la chaîne a décliné le programme qui compte Cyril Lignac, Philippe Conticini, Frédéric Bau et le grand Pierre Hermé comme jurés. Dans l'émission, ce dernier affiche d'ailleurs une silhouette transformée dans le programme.

L'homme de 55 ans élu meilleur pâtissier du monde par The world's 50 best restaurants en juin dernier a perdu beaucoup de poids ces derniers mois. Pas simple lorsque l'on aime manger et que l'on travaille avec des mets particulièrement gourmands. Pourtant, comme l'a signifié Pierre Hermé en mars dernier à VSD, il a perdu pas moins de 27 kilos en six mois !

Et pour maigrir, le célèbre pâtissier a usé d'une recette bien connue : consommer moins de sucre et d'alcool. Pierre Hermé affiche désormais sur M6 une silhouette plus fine qui a encore évolué depuis le tournage ! Présent à Cannes dans le cadre du célèbre Festival du film, celui qui dispose de sa statue de cire au musée Grévin a pris la pose sur le tapis rouge plus fin que jamais.

S'il a réussi à perdre beaucoup de poids grâce à son régime, le quinquagénaire ne s'est pas privé de tout pour autant. Ainsi se permet-il de temps en temps de craquer pour un Mc Donald ou des fraises Tagada !