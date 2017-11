Pierre-Hugues Herbert en couple : Les sacrifices de sa belle Julia

Pierre-Hugues Herbert a été choisi par Yannick Noah pour défendre les couleurs de la France lors de la finale de Coupe Davis contre la Belgique qui se déroule à Lille les 24, 25 et 26 novembre. Pilier du double tricolore qui ne sera cette fois-ci par associé à son partenaire Nicolas Mahut, finalement écarté par le capitaine, Pierre-Hugues Herbert pourra compter sur le soutien de sa plus fidèle supportrice : Julia Lang.

En couple depuis trois ans, le tennisman de 26 ans et l'étudiante en 5e année de communication à l'Iscom ne se lâchent pas. "Depuis Roland-Garros, j'ai accompagné Pierre-Hugues partout", confiait récemment la ravissante blonde dans les colonnes de L'Équipe (dans son édition du 22 novembre). Heureuse de pouvoir faire le tour du monde à ses côtés, comme en attestent les photos postées sur sa page Instagram, Julia Lang reconnaît malgré tout avoir dû faire quelques sacrifices et pas des moindres. En suivant Pierre-Hugues Herbert au fil des tournois, la la jeune femme se prive de moments passés avec ses proches. "Je ne le vis pas comme un sacrifice, mais mon entourage me le fait remarquer. Je ne vois jamais mes parents, rarement mes ami(e)s... Ce qui est bien, c'est que j'ai fait un grand tri. Maintenant, il ne reste que des gens importants et bienveillants autour de moi", a-t-elle expliqué au quotidien sportif. "Je n'ai pas une vie d'étudiante lambda", avait-elle ajouté.

Lors de cet entretien réalisé dans les coulisses du dernier Masters de Paris, conjointement avec la femme de Nicolas Mahut, Virigine Mahut, la compagne de P2H a aussi évoqué les absences du joueur de tennis. Même à des moments importants. "Toi, il est là à Noël avait-elle lancé à Virigine Mahut. Nous, on a fait le premier séparément, le deuxième en Australie et le troisième à Dubaï." C'était d'ailleurs en compagnie de Lucas Pouille, de Jo-Wilfried Tsonga et du Belge David Goffin, ainsi que de leur moitié, que Pierre-Hugues Herbert et sa belle Julia avaient passé les fêtes de fin d'année.