Pierre-Jean Chalençon (Affaire conclue) a reçu un couple star dans son palais

Être invité à passer la soirée au Palais Vivienne, chez Pierre-Jean Chalençon, c'est toujours l'assurance de vivre des moments joyeux et inoubliables. Passionné de Napoléon Bonaparte depuis son adolescence, le collectionneur de 48 ans, qui a décroché le surnom "L'Empereur" à Drouot, organise régulièrement des dîners dans son "palais" situé dans le 2e arrondissement de Paris, recevant même parfois des stars internationales.

Au cours d'un entretien accordé à VSD, réalisé à domicile, Pierre-Jean Chalençon a révélé avoir reçu "Diane Kruger et son mari Norman Reedus", sans révéler la date de la soirée qu'ils ont passée ensemble. "C'était l'émeute sur le trottoir", commente-t-il, fier de compter l'actrice allemande de 42 ans et la star de Walking dead de 50 ans dans la liste de ses nombreux invités.

Sa participation à l'émission Affaire conclue (France 2) présentée par Sophie Davant lui a apporté une autre notoriété dont il s'amuse : "J'habite à deux pas du musée Grévin, et je ne peux plus sortir sans qu'on me demande des selfies." Cette activité ne lui permet pas à elle seule d'entretenir le Palais Vivienne. C'est pourquoi il a diversifié ses activités, louant son chic repère et organisant des visites dont il assure lui-même les commentaires. Les visiteurs n'auront pas la chance de découvrir sa chambre à coucher qu'il garde précieusement fermée et dans laquelle se trouvent les objets acquis dans Affaire conclue. "C'est mon jardin secret, peut-être qu'un jour j'en ouvrirai les portes. Mais pour l'instant, il n'est qu'à moi", conclut-il auprès de VSD.

L'interview de Pierre-Jean Chalençon est à retrouver dans VSD, le numéro de mars 2019.