Pierre-Jean Chalençon amoureux d'un homme marié : "Ça fait vingt ans"

Pierre-Jean Chalençon croque la vie à pleines dents. L'ennui ? Il le fuit comme la peste. L'acheteur d'Affaire conclue (France 2) fait tout pour apporter un grain de folie dans sa vie. Lors d'un dîner mondain, il a déjà demandé à "un bel homme BCBG" s'il pouvait lui toucher le genou.

"Je plaisante sur le sexe, mais je préfère la sensualité chez les autres. Je suis très pudique en vérité", admet toutefois ce "bisexuel assumé" auprès de nos confrères de Gala. En revanche, il n'est pas timide et ne fait pas dans la langue de bois. Pierre-Jean Chalençon aime quand il y a des débats et évite donc "les gens fades". "On en a vite fait le tour. Tu ne t'amuses pas avec eux. J'adore quand il y a du répondant. Les dîners où tout le monde pense pareil, c'est ennuyeux", a précisé le collectionneur spécialiste de Napoléon qui se fait surnommer "L'Empereur" à Drouot.

Cette vie, il ne l'échangerait pour rien au monde. Dès l'âge de 18 ans, Pierre-Jean Chalençon a pris la décision d'arrêter ses études pour devenir courtier à l'hôtel Drouot et mener une vie d'artiste. Cela lui a notamment permis de rencontrer Charles Trenet. S'il ne s'est jamais rien passé avec le chanteur (décédé en 2001), il lui portait une attention particulière. "Il était bisexuel comme moi, et me trouvait divertissant au point de m'inviter à passer des vacances avec lui", s'est souvenu l'homme de 49 ans qui a été viré du casting de Danse avec les stars 10.

D'ordinaire plutôt discret sur sa vie privée, Pierre-Jean Chalençon a accepté de faire une révélation croustillante : "On ne vit qu'une fois, je ne me vois pas cacher qui je suis. Ça fait vingt ans que je suis amoureux d'un homme marié à une femme, je peux dire que la fidélité sexuelle ne m'intéresse pas."

