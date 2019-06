Pierre-Jean Chalençon atteint d'une leucémie il y a huit ans : Sa folle réaction

Impossible de passer à côté de Pierre-Jean Chalençon. L'homme de 49 ans qui officie en tant que chroniqueur dans Affaire conclue (France 2) ne pratique pas la langue de bois. Et il a un grain de folie qui séduit de nombreuses personnes, dont Cyril Hanouna qui lui a proposé de rejoindre la joyeuse bande de Touche pas à mon poste à la saison prochaine.

S'il a ce côté exubérant, c'est notamment parce qu'il a dû affronter une épreuve difficile comme il l'a confié à nos confrères de Gala. "Il y a huit ans, on m'a diagnostiqué une leucémie. On a dû m'enlever la rate", a expliqué celui qui a été évincé de Danse avec les stars 10. Pas du genre à déprimer devant un film, un pot de pâte à tartiner à la main, Pierre-Jean Chalençon a pris la décision de partir à l'aventure avant de se faire opérer.

"J'ai sauté dans un avion. J'ai dû signer une décharge auprès des médecins et je suis parti fêter mes 40 ans à New York, avec un petit copain pompier, à l'hôtel Carlyle. Si je mourrais, je lui avais dit de me dépouiller de mes bijoux avant d'appeler la police et de les garder en souvenir", s'est souvenu le collectionneur spécialiste de Napoléon.

Cette épreuve lui a permis de se moquer du qu'en-dira-t-on. Il a donc décidé de changer de look en se laissant pousser les cheveux et en optant pour un "style XIXe siècle dans une adaptation XXIe". "J'ai préféré me conformer à moi-même plutôt qu'aux autres. (...) Comme le ridicule ne tue pas, je ne m'interdis rien", a-t-il précisé.

