Pierre Ménès : Ce qui l'a poussé à quitter TPMP

En septembre 2017, Cyril Hanouna a offert un véritable lifting à Touche pas à mon poste (C8). Nouveau plateau, nouvelle ligne et surtout nouveaux visages ! Après les départs de Thierry Moreau, Capucine Anav et Énora Malagré, le trublion du PAF avait fait peau neuve au niveau du casting. Ainsi, parmi les nouvelles recrues, les téléspectateurs ont découvert Pierre Ménès. Seulement, après une saison, le journaliste sportif a quitté TPMP. Sur le plateau des Terriens du dimanche le 10 juin 2018, il s'explique sur les raisons de ce départ.

"L'expérience TPMP, je l'ai vécue pas top au début. Après, j'ai eu une période de cinq ou six émissions durant lesquelles je me suis senti très à l'aise", lance d'abord Pierre Ménès. Seulement, au moment où il avait trouvé sa place, le spécialiste du football a été stoppé dans son élan. "Cyril a décidé de revenir à ses fondamentaux, c'est-à-dire les happenings, les déguisements, les chansons, les perruques... Et moi, je n'aime pas ça", confie-t-il face à Thierry Ardisson et son équipe de chroniqueurs.

Plus encore, Pierre Ménès, affaibli par sa maladie, une cirrhose Nash, a eu du mal à gérer les différents projets professionnels qui s'offraient à lui. "Mon émission de foot a été modifiée, et comme mon état de santé n'est pas encore exceptionnel, j'ai dû faire un choix et j'ai arrêté TPMP, explique-t-il. Honnêtement, je n'y étais pas super à l'aise, je pense que je n'étais pas à ma place, et je ne pense pas que ma présence ait beaucoup manqué à cette émission." Voilà qui est dit...