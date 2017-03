Pierre Ménès déprimé à l'hôpital : "Je pleurais tous les jours"

Il fera son grand retour dans le Canal Football Club le 2 avril prochain, sur Canal +. Mais en attendant de vivre ce moment tant attendu qu'il promet "très fort", Pierre Ménès enchaîne les interviews.

Heureux vivant, la grande gueule du foot se confie sur ce come back à Télé Star. "Je ne l'appréhende pas plus que ça, mis à part que je vais chialer comme une Madeleine. Là, j'ai retrouvé ma voix et mon taux de conneries", lâche-t-il avec humour. Depuis le temps que ses nombreux fans attendaient qu'il revienne, tout comme l'équipe du CFC emmenée par Hervé Mathoux, Pierre Mènès ne pouvait pas revenir discrètement. "Je pense qu'il y aura des invités surprises", avance-t-il. Une chose est certaine, ses proches seront là : "J'ai réservé vingt-cinq places pour ma mère, ma compagne Mélissa et des amis..."

Sans eux, Pierre Ménès ne serait probablement pas en aussi bonne forme aujourd'hui. Alors qu'il a subi une double greffe, du foie et du rein, en décembre dernier, le journaliste de 53 ans évoque ces jours délicats qui ont suivi sa lourde opération. "J'ai eu une petite infection, mais rien de très grave. En revanche, j'ai fait une profonde dépression au bout de quinze jours d'hospitalisation", avoue-t-il. Pourtant soutenu par sa jeune compagne et le monde du ballon rond, Pierre Ménès n'a pas supporté d'être alité. "On te lave, on te torche, c'est épouvantable ! Je n'en pouvais plus, je pleurais tous les jours", témoigne-t-il.

Choisi pour devenir l'ambassadeur du dépistage de la cirrhose NASH en France avec l'hôpital Beaujon, comme il l'a annoncé sur son compte Twitter, Pierre Ménès revient sur cette maladie dont il souffrait avant sa double greffe. "J'ai eu une cirrhose Nash, alors que je ne bois pas. On appelle ça 'la maladie du soda', je n'en bois pas non plus. C'est le diabète qui a provoqué la maladie", confie-t-il. Si Pierre Ménès a bénéficié d'un nouveau rein, c'est parce qu'il se trouvait également en insuffisance rénale. "Je n'ai pas pissé de juillet à décembre ! Aujourd'hui, à chaque fois que je pisse, c'est une victoire", se félicite-t-il avec ce ton qui lui est si propre.

Amoureux du foot depuis de nombreux années, le chroniqueur a reçu un nouveau cadeau qui l'a tout particulièrement touché, un maillot de l'équipe de France dédicacé par tous les joueurs, à quelques heures du Luxembourg-France qui se joue ce soir.