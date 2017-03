Pierre Ménès émouvant : Ce jour où son fils l'a "traîné" jusqu'aux toilettes

En attendant de faire son grand retour dans le Canal Football Club de Canal + le 2 avril prochain, Pierre Ménès livre de nombreux témoignages. Sauvé par une double greffe, du rein et du foie, en décembre dernier, le journaliste sportif de 53 ans revient de loin.

Passé par des instants difficiles après son opération – il a fait une dépression à l'hôpital –, le spécialiste du foot au caractère bien trempé revient sur sa convalescence. S'il est toujours suivi de très près par un kiné, Pierre Ménès ne pouvait pas marcher il y a quelques semaines encore. Obligé de faire appel à ses proches pour l'aider à se déplacer, il se souvient d'un jour très délicat pour le magazine Télé 2 semaines. Alors qu'il évoque son fils Axel, 25 ans, "plus sensible et plus introverti" que sa grande soeur Anne, 29 ans, Pierre Ménès raconte : "Un jour, j'ai voulu aller aux toilettes, et je ne pouvais pas marcher. Il m'a traîné, et là, on a craqué." "Je ne les ai pas préparés au fait que je pouvais mourir", avoue-t-il.

Soutenu par le monde du football, il a reçu la visite de l'une des stars du PSG à l'hôpital, le milieu défensif brésilien Thiago Motta, qui lui a apporté un maillot du club parisien dédicacé par tous les joueurs, a également reçu un maillot dédicacé des Bleus avant leur match contre le Luxembourg, Pierre Ménès a aussi été touché par une délicate attention émanant de M. Pokora. Passionné de ballon rond, le chanteur l'a contacté à la fin 2016. "M. Pokora m'a envoyé une vidéo le jour de Noël, il fait partie des gens très présents", révèle Pierre Ménès.

Impatient de revenir à l'antenne comme l'atteste son tweet d'hier soir "Dernier @CanalFootClub sans moi. I'm back #rebirth", la grande gueule du CFC ne fera pas son come back seul, mais accompagné de plusieurs de ses proches. "Mon fils, ma mère et Mélissa, ma compagne, seront présents", confie-t-il.

Sa dernière apparition dans l'émission sportive remonte au mois d'août dernier.

L'intégralité de l'interview de Pierre Ménès est à retrouver dans Télé 2 semaines, numéro 346, en kiosques le 27 mars 2017.