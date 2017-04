Pierre Ménès ému : Sa chérie Mélissa lui déclare sa flamme en direct

"Je suis très mal à l'aise, j'ai le coeur qui bat la chamade", a déclaré Mélissa, la jolie compagne de Pierre Ménès, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Le 5 avril, la jeune femme a en effet vaincu sa timidité en acceptant de venir faire une surprise au journaliste greffé d'un rein et d'un foie en décembre dernier.

En direct devant 1,4 million de téléspectateurs, elle a même fait une déclaration d'amour a son compagnon qui a frôlé la mort : "Je t'aime mon coeur plus que tout au monde." Le couple a ensuite échangé un tendre baiser sur la bouche.

Très ému, Pierre Ménès n'a pas caché sa surprise de voir sa chérie accepter l'invitation de Cyril Hanouna. "J'ai pensé au fait qu'elle pourrait venir mais je me suis dit qu'elle ne voudrait jamais", a-t-il déclaré. Puis, l'homme de 53 ans a rendu une nouvelle fois hommage à sa chère Mélissa : "Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle et à ma mère Marie-Claire."

Dans son livre Deuxième mi-temps, publié le 29 mars aux éditions Kero, Pierre Ménès accorde une grande place à sa dévouée Mélissa qui l'a énormément aidé durant ces moments difficiles. "Je veux vivre ma vie et profiter de ma jeune compagne, qui a vingt-trois ans de moins que moi et qui a fait preuve d'une telle maturité, alors qu'il faut quand même une force morale et physique incroyable. Sans Mélissa, je suis convaincu que je ne serais plus là", a-t-il dit d'elle au Parisien il y a quelques jours. Entre eux, c'est l'amour fou.