Pierre Ménès ému : Son retour triomphant au Canal Football Club !

Pierre Ménès a officiellement fait son retour au Canal Football Club (Canal+) dimanche 2 avril 2017 après sept mois d'absence. Un come-back très attendu et pour cause, tout le public arborait un T-shirt où il était inscrit #CFCrebirth. La raison ? Le journaliste de 53 ans n'a cessé de répéter que son retour dans l'émission serait une renaissance après la double greffe du foie et du rein qu'il a subie le 18 décembre dernier.

"Sept mois d'attente pour nous tous. (...). Mais c'est pour lui que l'attente a été la plus longue. Il a souffert, il s'est battu et sa présence ce soir va acter son retour à la vie (...). Ce soir, Pierre Ménès redevient ce qu'il n'aurait jamais voulu cesser d'être... Juste un gars qui parle de football", a confié l'animateur Hervé Mathoux en début d'émission. Après quoi, Pierre Ménès a fait son entrée sur le plateau sous les applaudissements du public.

S'il a retenu ses larmes face à cet accueil chaleureux, le chroniqueur a eu bien du mal à contenir son émotion en découvrant les nombreux messages que lui ont adressés ses amis M. Pokora, Estelle Denis, Nagui ou encore Thierry Henry. "C'est beaucoup. Je ne pensais pas recevoir autant d'amour pendant tous ces mois", a-t-il admis, avant de remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu.

L'émission a ensuite pu commencer pour de bon. L'occasion pour Pierre Ménès de prouver qu'il n'avait rien perdu de son légendaire franc-parler.