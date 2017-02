Pierre Ménès en pleine rééducation : Les photos touchantes de ses efforts

Greffé d'un rein et d'un foie en décembre dernier, Pierre Ménès a frôlé la mort. Aujourd'hui, il met tout en oeuvre pour retrouver l'ensemble de ses facultés physiques. Rentré chez lui depuis plusieurs semaines, le journaliste suit d'intenses séances de rééducation et le prouve en images.

"Le plus dur pour moi aujourd'hui, c'est de réapprendre à marcher. (...) Je suis super motivé et je suis concentré là-dessus, sur le fait de pouvoir à nouveau être autonome et me lever tout seul. (...) Là, ça fait deux jours que je vais marcher dehors. Je fais 40-50 mètres, mais c'est déjà un progrès. Il ne faut pas être trop exigeant non plus. Je ne prends pas de risque, j'essaie d'être prudent", avait-il déclaré à Yahoo Sport fin janvier.

Fier de ses progrès, le monsieur Foot de 53 ans vient de publier trois clichés de ses efforts réalisés lors de ses séances de rééducation. "Je me bats pour revenir avec vous", a-t-il même écrit en légende. Propos toujours accompagnés du hashtag rebirth, sa signature.