Pierre Ménès et Mélissa in love devant Audrey Fleurot et Carole Rousseau

Elles sont de nombreuses mamans à s'être déplacées pour le lancement de Lucky Mum. Mais pas seulement puisque Pierre Ménès et sa compagne Mélissa Acosta étaient de la partie.

On l'a vue déclarer sa flamme au journaliste, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Le 10 mai, Mélissa Acosta était aux côtés de Pierre Ménès pour assister au cocktail de lancement de Lucky Mum, un concept qui s'articule autour d'un site webzine, d'une boutique avec une collection prêt-à-porter et des ateliers créatifs destinés aux mamans et à leurs enfants. Le couple ne pouvait s'empêcher de partager quelques baisers, emportés par leur passion amoureuse. "Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle et à ma mère Marie-Claire", confiait à son sujet l'homme de 53 ans, après avoir subi une double greffe du foie et du rein.

Pierre Ménès a également pu prendre la pose auprès d'Estelle Denis, ainsi que Caroline Ithurbide. Les deux animatrices n'étaient pas les seules mamans à avoir fait le déplacement. D'autres "Lucky Mums" étaient de la partie à l'instar d'Audrey Fleurot, Elisa Tovati, Axelle Laffont, Carole Rousseau ou encore Séverine Ferrer.

La comédienne Louise Monot, Thierry Costes et son épouse, le chef Guy Savoy et Eliette Abecassis comptaient aussi parmi les convives de ce cocktail.