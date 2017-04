Pierre Ménès et sa jeune compagne : "Sans Mélissa, je ne serais plus là"

Atteint de la maladie de Nash, également appelée maladie du foie gras ou du soda, Pierre Ménès (53 ans) a subi une double greffe du foie et du rein le 18 décembre dernier. Une opération qui lui a sauvé la vie et sur laquelle il s'est épanché dans son livre Deuxième mi-temps, publié le 29 mars aux éditions Kero. Son calvaire, il a mis un point d'honneur à le raconter "pour parler du don d'organes et du dépistage de la cirrhose Nash" comme il l'a rappelé au Parisien.

Le journaliste a également souhaité rendre une nouvel fois un bel hommage à sa bien-aimée Mélissa, sans qui il n'aurait sans doute pas eu la force d'affronter cette dure épreuve : "Je veux vivre ma vie et profiter de ma jeune compagne, qui a vingt-trois ans de moins que moi et qui a fait preuve d'une telle maturité, alors qu'il faut quand même une force morale et physique incroyable. Sans Mélissa, je suis convaincu que je ne serais plus là."

Pierre Ménès a également pu compter sur le soutien de ses proches, du milieu du football et de la télévision. "Le CFC et Canal + ont été comme une famille. Ils sont venus me voir à l'hôpital et chez moi, notamment Hervé Matoux (...). Cyril Hanouna a été l'un de mes proches soutiens durant cette période. Avec des footballeurs, avec M. Pokora...", a-t-il expliqué.

C'est donc regonflé à bloc qu'il aborde son grand retour au Canal Football Club ce dimanche 2 avril. S'il a admis qu'il prend "encore 19 médicaments par jour" et qu'il continue à se rendre chez le kiné parce que son "pied droit ne se soulève pas bien à cause d'un nerf qui s'est bloqué lors de l'opération", Pierre Ménès assure que son "taux de connerie est resté intact".

Que les téléspectateurs de Canal+ s'attendent donc à retrouver son légendaire franc-parler. Ils pourraient également assister à un moment fort en émotion : "Je m'attends à pleurer (...). Je me suis toujours dit que le vrai début de ma résurrection ce serait le jour où je reprendrais ma place."

L'intégralité de l'interview de Pierre Ménès est à retrouver dans Le Parisien en kiosques ce dimanche 2 avril.