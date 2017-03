Pierre Ménès face aux attaques : "Je pensais que ça passerait avec ma maladie..."

"Plus que deux semaines, Pierrot", l'encourageait lundi son complice Hervé Mathoux : après de longs mois d'un calvaire médical qui a commencé en plein Euro 2016, Pierre Ménès, 53 ans, voit enfin le bout du tunnel. Sauvé par une double greffe inespérée du foie et du rein, le spécialiste du ballon rond fera son retour dans le Canal Football Club le 2 avril et tout le monde, de ses copains de plateau aux téléspectateurs qui se languissent de son expertise acérée, a hâte. Lui aussi, même si l'émotion risque d'être très difficile à contenir...

"Professionnellement, je n'ai aucune appréhension. En revanche, sur le plan émotionnel, je l'appréhende beaucoup, prévient Pierre Ménès dans une interview accordée au site lephocéen.fr. J'aurai certainement du mal à retenir mes larmes. J'ai reçu tellement de messages d'amour et de soutien de la part de mes collègues de l'antenne, mais aussi du milieu du foot et des anonymes sur les réseaux sociaux." Y compris de Marseillais, comme il le souligne au cours de son entretien téléphonique avec le média provençal dédié à l'actualité de l'Olympique de Marseille : "Les supporters de l'OM pensent toujours que je suis anti-OM, pareil pour les Stéphanois et les autres... En revanche, j'ai reçu beaucoup de témoignages très sympas de la part de Marseillais. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. De toute façon, les commentateurs se font toujours allumer, c'est la règle. On ne se rend pas compte de la difficulté de l'exercice."

À ce sujet, Pierrot, réputé pour ses tacles bien sentis lorsqu'il décortique les performances des footballeurs, tombe le masque et avoue être touché par les attaques qui le visent : "Tu retiens toujours les 10 ou 15 commentaires haineux parmi les centaines que tu reçois. On s'habitue très bien aux compliments, mais pas aux attaques, en tout cas pour ma part. Je pensais que cela passerait avec ma maladie, mais je ne change pas. Je n'aime pas que l'on déforme mes propos. Je pensais que je serais un peu plus philosophe, mais non. Dans un sens, ça me rassure." Et nous aussi, puisqu'on devrait donc le retrouver avec son franc-parler intact. Une vraie "renaissance", puisque c'est le hashtag ("#rebirth") qu'il utilise en accompagnement de ses tweets _ dernièrement, une photo rendant compte de la visite amicale de son "Estelle Denis chérie".