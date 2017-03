Pierre Ménès impatient de faire son grand retour : "Ça va être fort"

Sa dernière apparition télé remonte au 28 août dernier. Membre incontournable du CFC (Canal Football Club), émission hebdomadaire diffusée tous les dimanches soirs sur Canal+, Pierre Ménès n'avait qu'une hâte : retrouver Hervé Mathoux et toute l'équipe. Son voeu sera très prochainement exaucé puisque la grande gueule du foot revient pour de bon le 2 avril prochain. "Ça va être fort", promet-il au Parisien ce 10 mars.

Touché par la Nash, pathologie du foie humain, Pierre Ménès se confie à nouveau sur le délicat combat qu'il a livré contre la maladie née "d'un diabète de type 2 mal maîtrisé, un taux de glucose trop élevé dans le sang", détaille le quotidien. D'abord victime d'une hémorragie intestinale en 2015, c'est au cours de la réalisation d'une série d'examens que Pierre Ménès découvre la gravité de son état. "Je ne savais pas ce qu'était la Nash. Mais elle ne pouvait pas être liée à ma consommation d'alcool. Je ne bois pas, à part un whisky-coca en boîte de nuit, trois fois par an", avoue-t-il.

Les mois passent, son état continue de se dégrader sérieusement, sa mobilité diminue et les kilos disparaissent sur la balance. Puis tout s'accélère : "À quelques jours près, j'étais mort." Une double greffe, du foie et du rein, permet de le sauver in extremis alors qu'il avait fini par se sentir "comme une merde" dans son lit d'hôpital.

La convalescence débute alors. Soutenu par sa jeune compagne Mélissa, Pierre Ménès réapprend à marcher, chaque semaine un peu plus. Il donne régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et a annoncé il y a quelques jours la sortie de son deuxième livre, Deuxième Mi-temps à la fin du mois. "Le 29 mars, je sors un livre pour sensibiliser aux dons d'organes où je raconte ma maladie", a-t-il posté sur Twitter, dévoilant la couverture. Au Parisien, il confie à ce sujet : "Au début, je ne voulais pas qu'on s'apitoie sur mon sort avec un bouquin." Il sait pourtant que témoigner est important et peut également agir comme une thérapie.

Si la maladie et le fait d'être passé si près de la mort l'ont marqué à jamais, Pierre Ménès assure ne pas avoir changé. "Je suis toujours aussi con", prévient-il.