Pierre Ménès : "J'ai repris 10 kilos depuis mon opération"

Dernière ligne droite pour Pierre Ménès. Absent depuis plus de six mois du Canal Football Club de Canal+, le journaliste sportif de 53 ans s'apprête à reprendre du service avec l'équipe d'Hervé Mathoux. Promettant un retour "très fort" et chargé en émotion, Pierre Ménès se confie à nouveau sur ses derniers mois particulièrement délicats.

Ce mercredi 29 mars, le spécialiste du football s'est livré à plusieurs médias. Invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL, il est également en interview dans Var Matin et ouvre les portes de son appartement pour Gala, en compagnie de sa jeune chérie, Melissa.

Sauvé par une double greffe (foie-rein) en décembre dernier, Pierre Ménès retrouve chaque jour un peu plus de ses capacités Son poids sur la balance remonte, un indicateur encourageant. "J'ai repris 10 kilos depuis mon opération, donc je commence à aller mieux", confie-t-il à Gala, rappelant avoir perdu beaucoup de poids l'année dernière : "Je suis passé de 135 à 88 kilos." Ces 10 kilos retrouvés font le bonheur de sa compagne Melissa, avec qui il est en couple depuis cinq ans. "Quand on a commencé à sortir ensemble, Pierre faisait 150 kilos. Il a donc beaucoup maigri depuis, mais vu que l'on passe tout notre temps ensemble, j'ai du mal à m'en rendre compte. Je suis quand même contente qu'il ait repris un peu de poids, il était trop maigre", avoue-t-elle à Gala. Pierre Ménès doit refaire toute sa garde-robe, l'occasion pour le couple de faire du shopping ensemble.

Melissa n'a plus de vie depuis dix mois

Sa survie, la grande gueule du foot dit aussi la devoir à Mélissa, sa "guerrière" qui l'a soutenu tout au long de cette délicate épreuve. "Mélissa a été exceptionnelle, elle a quand même vingt-trois ans de moins que moi. Elle n'a plus de vie depuis dix mois, elle m'est complètement dévouée, n'a plus le temps de voir ses copines", avoue Pierre Ménès. Pour lui prouver tout son amour et son infinie reconnaissance, il lui a offert un magnifique cadeau, "un sac Vuitton assez unique."

Mélissa n'est pas la seule que Pierre Ménès cite lorsqu'il parle de sa survie. Sa maman aussi a beaucoup fait pour lui. "Je le dis volontiers : sans ma mère et ma compagne, je serais mort. J'ai fait une grosse dépression après l'opération. Parfois, elles me rentraient dans la gueule en me disant que je n'avais pas le droit de me plaindre, que j'étais un miraculé", se souvient-il pour Var Matin.

S'il sait qu'il doit sa survie à un donneur anonyme, Pierre Ménès dit ne pas vouloir connaître son identité : "Par respect vis-à-vis de sa famille. C'est déjà suffisamment dur quand on perd un être cher qui a fait la démarche de donner ses organes. De savoir qu'une part de son fils, de son mari, de son frère sont dans le corps du gros con qui parle de foot à la télé... Je pense que ça peut faire plus de mal que de bien." La preuve que Pierre Mènès n'a rien perdu de son ton piquant.

Rendez-vous le 2 avril prochain sur Canal+ pour son grand retour dans le Canal Football Club.