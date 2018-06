Pierre Ménès : Sa belle déclaration d'amour à Mélissa, face à Thierry Ardisson !

Pierre Mènes est un homme heureux et très amoureux ! En couple avec Mélissa Acosta, le consultant sportif vit un véritable conte de fées. Il a notamment pu compter sur la belle métisse durant son combat contre la maladie. Sur le plateau de l'émission Les Terriens du dimanche (diffusée le 10 juin 2018 sur C8), le chroniqueur de 54 ans a d'ailleurs tenu à faire une belle déclaration d'amour à la femme de sa vie.

Grand invité de Thierry Ardisson, Pierre Mènes ne s'attendait sûrement pas à voir Mélissa à l'écran. Et pour cause, la jeune femme a enregistré plusieurs vidéos pour l'émission où elle adressait des requêtes hilarantes à son compagnon. Après cette séquence, le présentateur des Terriens du dimanche a posé une question à l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste : "Vous l'aimez, Mélissa ?" Ce à quoi il a répondu : "Oui, profondément."

"À l'amour s'ajoute une infinie reconnaissance de son attitude incroyable, qu'elle a eue pendant que j'étais malade", a-t-il déclaré. Pierre Mènes a reçu beaucoup de critiques sur le couple qu'il forme avec Mélissa et il a prouvé combien ce dernier était uni et solide : "Elle a vingt-quatre ans de moins de que moi. Tous les gens la regardaient de travers en disant que c'était une michto qui se tapait le gros qui a du pognon et qui fait de la télé." Il a ensuite conclu : "Elle a fermé la bouche à tout le monde et j'adore quand on ferme les bouches. Je l'aime profondément !"

Pour rappel, Pierre Menès et Mélissa se sont rencontrés en 2011 à Baule (Loire-Atlantique). Ils ont officialisé leur amour quatre ans après lors du Festival du cinéma et musique de films de la ville. Depuis, les deux tourtereaux ne se quittent plus ! Autrefois marié, le consultant sportif est également le père de deux enfants, Anne (29 ans) et Axel (26 ans).